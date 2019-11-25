* ИГ — запрещённая в России организация

Дели, Индия, , 18:20 — REGNUM Полиция Индии раскрыла террористическую ячейку в столице Индии Дели. Об этом 25 ноября сообщило индийское новостное издание «Патрика».

В официальном заявлении представители местной полиции подчеркнули: «Спецотряд делийской полиции задержал трех террористов, планировавших нанести «пробный» удар по ярмарке в Ассаме, а затем провести серию взрывов в многолюдных общественных местах индийской столицы». Сообщается, что у задержанных были изъяты самодельное взрывное устройство, взрывчатка, а также другие необходимые компоненты для изготовления бомб. Полиция подозревает террористов в связях с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, что проблема терроризма является одной из наиболее опасных угроз национальной безопасности Индии. Последний крупный теракт произошёл в стране 14 февраля 2019 года, когда смертник из пакистанской организации «Джаиш-е-Мухаммад» напал на конвой Сил полиции центрального резерва (CRPF) в индийском Джамму и Кашмире. В результате нападения погибло более 40 офицеров CRPF.