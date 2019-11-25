Москва, , 17:41 — REGNUM В пятницу 22 ноября Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций объявило конкурс на получение субсидии на создание отраслевого центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак ГосСОПКА и включение его в систему автоматизированного обмена информацией об актуальных киберугрозах.

Субсидии предоставляются из бюджета РФ юридическим лицам — резидентам Российской Федерации — в размере до 50 млн руб. в год в течение трех лет. В качестве дополнительных необходимых средств на создание центра победитель конкурса может использовать собственные или привлеченные самостоятельно средства.

Субсидии могут быть направлены только на оплату труда сотрудников компании — российского юридического лица, на закупку и аренду им программного и аппаратного обеспечения, а также оборудования и комплектующих изделий. Все вышеперечисленные расходы должны быть непосредственно связанные с достижением результата.

В конкурсе могут участвовать компании, отвечающие следующим требованиям:

а) наличие прописанной в Уставе деятельности по оказанию научно-технических и информационных услуг, созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

б) наделение организации в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном экземпляре документов» правом получения обязательного экземпляра программ для электронных вычислительных машин и баз данных;

в) наличие у организации лицензии на работу со сведениями, составляющими государственную тайну;

г) наличие у организации успешного опыта реализации проектов в сфере информационной безопасности за последние 3 года, в том числе по их выводу на плановую окупаемость и (или) обеспечению достижения запланированных показателей экономической эффективности.

На подачу заявок на конкурс отводится 5 дней с 25 по 29 ноября 2019 года.

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