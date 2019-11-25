Москва, , 17:55 — REGNUM 27 ноября 2019 года в 12:00 в пресс-центре REGNUM пройдет Круглый стол на тему «Россия — образ будущего. Внешняя политика». Анализ процессов и тенденций, происходящих во внешнеполитической «кухне» страны всегда является пристальным объектом со стороны как российских, так и иностранных экспертов и ведомств. И говоря о будущем образе России, эта тема, без сомнений, является одной из ключевых.

Пресс-центр REGNUM Фионов Артем © ИА REGNUM

Качество стратегического внешнеполитического планирования, методы жесткой и мягкой силы, региональные срезы внешней политики России как в дальнем, так и ближнем зарубежье — эти и многие другие вопросы станут предметом рассмотрения участников Круглого стола.

В работе круглого стола примут участие:

Колеров Модест Алексеевич — главный редактор ИА REGNUM ,

— главный редактор , Лепехин Владимир Анатольевич — директор Института ЕАЭС,

— директор Института ЕАЭС, Баранчик Юрий Владимирович — шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM ,

— шеф-редактор аналитической редакции ИА , Тарасов Станислав Николаевич — шеф-редактор Ближневосточной редакции ИА REGNUM ,

— шеф-редактор Ближневосточной редакции ИА , Стремидловский Станислав Михайлович — шеф-редактор церковно-политической редакции,

— шеф-редактор церковно-политической редакции, Кошкин Анатолий Аркадьевич — политический обозреватель ИА REGNUM ,

— политический обозреватель ИА , Павленко Владимир Борисович — политический обозреватель ИА REGNUM

и другие эксперты.

Начало мероприятия: в 12:00, регистрация участников с 11:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

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