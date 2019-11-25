Тегеран, , 17:52 — REGNUM 24 ноября депутат Меджлиса исламского совета (парламента) Ирана Мостакеллина Джомали Джафарзаде заявил, что вмешательство США в протесты было одной из причин отключения интернета на прошлой неделе. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам политика, учитывая обстановку в стране, отключение интернета было единственным разумным решением. Он отметил, что Меджлис исламского совета наряду с другими структурами будет участвовать в подсчёте ущерба отечественным IT-компаниям, и также подчеркнул, что иранский парламент осуждает санкции против министра информационных технологий Ирана Азари Джахроми.

Напомним, что Высший совет по национальной безопасности Ирана распорядился отключить интернет в стране, чтобы помешать протестующим координировать свою деятельность.

15 ноября в некоторых городах Ирана вспыхнули акции протеста в ответ на повышение цен на бензин с 10 000 до 15 000 риалов за литр. В результате столкновений погибли несколько десятков человек. Также было уничтожено по меньшей мере 100 филиалов банков и 50 магазинов в разных концах страны. США и страны Евросоюза выразили поддержку протестующим.