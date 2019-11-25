Москва, , 17:03 — REGNUM Российско-украинские отношения могут улучшиться только в одном случае — при условии концептуальной смены власти в Киеве. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября высказал член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков.

«Что же касается отношений между Москвой и Киевом, они могут улучшиться только в случае концептуальной смены украинской власти. И в этом вопросе международный трибунал против киевского режима также имеет свое немаловажное значение», — подчеркнул политик.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Крыму решили провести весной 2020 года международный общественный трибунал по провокации, устроенной год назад украинскими военными в Керченском проливе.

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