Москва, 25 ноября 2019, 17:03 — REGNUM Российско-украинские отношения могут улучшиться только в одном случае — при условии концептуальной смены власти в Киеве. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября высказал член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Крыму решили провести весной 2020 года международный общественный трибунал по провокации, устроенной год назад украинскими военными в Керченском проливе.
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