Тегеран, , 17:03 — REGNUM 24 ноября официальный представитель Совета по охране конституции Ирана Аббасали Кадходаи заявил, что выражение поддержки протестующим со стороны Европы и Америки должно пресекаться международным судом. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Чиновник призвал иранские власти подать в Международный суд на ЕС и США за то, что они поддерживают «уничтожение государственной и частной собственности, убийство людей с применением огнестрельного оружия и создание хаоса на территории Ирана». Он также высоко оценил заявления Чрезвычайного и Полномочного посла Ирана в Лондоне Хамида Баединежада, направленные против антииранских пропагандистских СМИ, поддержавших беспорядки на территории ИРИ.

Напомним, что 15 ноября в некоторых городах Ирана вспыхнули акции протеста в ответ на повышение цен на бензин с 10 000 до 15 000 риалов за литр. В результате столкновений погибли несколько десятков человек. Также было уничтожено по меньшей мере 100 филиалов банков и 50 магазинов в разных концах страны. США и страны Евросоюза выразили поддержку протестующим.