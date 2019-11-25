Москва, , 16:04 — REGNUM Крымский трибунал не должен оставаться единичным шагом в деле расследования преступлений, совершённых киевским режимом, поскольку он имеет все шансы стать новым плацдармом в глобальной информационной войне между Западом и Россией. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября высказал член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков.

«Открывается перспектива создания альтернативного прозападному Гаагскому трибуналу центра международного правосудия, действующего в интересах наций, а не глобалистского истеблишмента. На этом пути можно добиться многого, если соответствующая активность будет нарастать. Крымский трибунал имеет все шансы стать новым плацдармом в глобальной информационной войне между Западом и Россией», — отметил Бирюков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Крым созовёт международный общественный трибунал по провокации, устроенной год назад украинскими военными в Керченском проливе. Трибунал планируется провести весной 2020 года.

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