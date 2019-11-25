Москва, 25 ноября 2019, 16:04 — REGNUM Крымский трибунал не должен оставаться единичным шагом в деле расследования преступлений, совершённых киевским режимом, поскольку он имеет все шансы стать новым плацдармом в глобальной информационной войне между Западом и Россией. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября высказал член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Крым созовёт международный общественный трибунал по провокации, устроенной год назад украинскими военными в Керченском проливе. Трибунал планируется провести весной 2020 года.
Читайте ранее в этом сюжете: Крымский трибунал должен стать шагом к суду над киевским режимом — политик