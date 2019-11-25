Москва, , 15:29 — REGNUM Крымский трибунал по керченскому инциденту должен стать первым шагом к полномасштабному судебному процессу над киевским режимом в целом. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 20 ноября высказал член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков.

«Сейчас главная идея — продемонстрировать перелом в общественном мнении совокупного Запада по поводу крымского референдума, противостояния Киева и Донбасса, всей этой ситуации в целом. Так что инициатива правильная, своевременная и важная. Главное, чтобы она была воплощена достойно», — отметил политик.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ранее стало известно, что Крым созовёт международный общественный трибунал по провокации, устроенной год назад украинскими военными в Керченском проливе. Трибунал планируется провести весной 2020 года.

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