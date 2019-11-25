Москва, 25 ноября 2019, 15:29 — REGNUM Крымский трибунал по керченскому инциденту должен стать первым шагом к полномасштабному судебному процессу над киевским режимом в целом. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 20 ноября высказал член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, ранее стало известно, что Крым созовёт международный общественный трибунал по провокации, устроенной год назад украинскими военными в Керченском проливе. Трибунал планируется провести весной 2020 года.
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