Дар-эс-Салам, Танзания, , 12:54 — REGNUM В воскресенье, 24 ноября, в Танзании состоялись выборы в местные органы власти, которые рассматривались общественностью в качестве контрольного репетиции общенациональных выборов в следующем году. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Как сообщают журналисты, в воскресенье более 19 миллионов избирателей голосовали за представителей местного самоуправления. Посты председателей деревень и улиц имеют решающее значение для организации общественных собраний и мобилизации поддержки на низшем уровне, отмечают репортеры.

По информации издания, основные оппозиционные партии Танзании бойкотировали выборы, сославшись на насилие и запугивание.

«Наша партия считает, что не стоит поддерживать фальсификацию на выборах, — заявил в ноябре председатель главной оппозиционной партии Танзании CHADEMA Фриман Мбове. — Продолжать участвовать в подобных выборах — значит узаконить беззакония».

В экономической столице Дар-эс-Саламе многие избирательные центры были закрыты, потому что кандидаты не встретили конкуренции, и, следовательно, были автоматически избраны на свои должности, сообщил репортер информационного агентства AFP.

Три из 26 областей материковой Танзании — Катави, Рувума и Танга не проводили выборы из-за бойкота оппозиции, в результате которого представители правящей партии ССМ оказались единственными кандидатами, как сообщало ИА REGNUM.

Представители правозащитных организаций заявляют, что запугивание политических оппонентов резко усилилось при избранном в 2015 году президенте Джоне Магуфули, администрация которого приняла широкий спектр законов.

Предварительные результаты голосования ожидаются в понедельник, 25 ноября, отмечает издание.

Читайте ранее в этом сюжете: Выборы в Танзании: в ряде областей заранее определены победители