Тбилиси, , 12:33 — REGNUM Парламентские выборы 2020 года пройдут по ныне действующей пропорционально-мажоритарной системе, так как правящая партия не может обеспечить принятие поправок в Конституцию о переходе на пропорциональную систему.

Такое заявление после совещания в офисе партии 25 ноября сделал ее генсек, мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По его словам, переход на пропорциональную систему с 2020 года был инициативой «Грузинской мечты» и ее лидера, и партия разработала и представила парламенту соответствующий законопроект. Но он не получил необходимой для утверждения конституционных изменений поддержки, с одной стороны, из-за естественного протеста мажоритарных депутатов, а с другой стороны, из-за деструктивных действий «Национального движения» и его «ответвлений».

"Так как вокруг этой темы продолжаются политические спекуляции, мы хотим заявить, что пропорциональная избирательная система с 2020 года была односторонней политической инициативой нашей партии, которая не смотря на усилия руководства партии не получила должной поддержки в парламенте из-за естественного противодействия со стороны мажоритариев и деструктивных действий оппозиции. Так как ресурсов для мобилизации 113 голосов, необходимых для принятия конституционных изменений у нас нет, тема закрыта, и парламентские выборы 2020 года пройдут по смешанной избирательной системе, которая полностью соответствует принципам и нормам демократии», — заявил Каладзе.

Он призвал оппозиционные партии направить свои усилия не на деструктивные действия и акции протеста, а на участие в предстоящих выборах, которые правящая партия обещает провести с соблюдением высоких стандартов демократии.

Что касается так называемой «германской модели» избирательной системы, с инициативой принятия которой выступили оппозиционные парламентские партии, Каладзе назвал этот законопроект очередной уловкой и обычным почерком «Национального движения» и его лидера Михаила Саакашвили, которые «тиражированием лжи вводят население в заблуждение».

Относительно протеста оппозиции против оставления в силе мажоритарных выборов, генсек правящей партии напомнил, что именно по инициативе Саакашвили и его партии парламент Грузии в 2008 году принял поправки в Конституцию, которыми усилил «мажоритарный компонент» в парламенте, а в 2010 году тогдашние законодатели по инициативе своего лидера приняли поправки в основной закон, полностью ориентированные на интересы тогдашней власти «Национального движения».

Напомним, что акции протеста в Грузии начались, после того, как парламент 14 ноября провалил проект поправок в Конституцию, предусматривающий проведение выборов 2020 года по пропорциональной системе и с нулевым барьером. Причиной непринятия поправок оказался «бунт» мажоритариев и отказ от голосования за проект, который в 2020 году лишил бы их возможности вновь оказаться в парламенте. 18 ноября, после того, как митингующие заблокировали все входы в парламент и помешали возобновлению работы законодательного органа, полиция и спецназ с применением спецсредств разогнали участников акции, освободили входы в парламент и открыли движение по проспекту Руставели. В ходе разгона акции были задержаны 37 человек, которые обвиняются в хулиганстве и неподчинении законным требованиям полиции.

Акции локального маштаба продолжаются в Тбилиси и по всей Грузии, а на 19:00 часов 25 ноября оппозиция наметила масштабную акцию протеста, на которой собирается продемонстрировать правительству свою силу и большое количество сторонников.