Ереван, , 11:43 — REGNUM Суд в России арестовал на 40 дней бывшего депутата парламента Армении Левона Саркисяна, который в своей стране обвиняется в организации преступной группировки. Об этом 25 ноября сообщили в Генпрокуратуре республики.

«Суд в РФ принял решение удовлетворить ходатайство Генпрокуратуры РФ и арестовать Левона Саркисяна сроком на 40 дней», — говорится в сообщении.

Напомним, Левон Саркисян был депутатом армянского парламента нескольких созывов, а также членом ранее правящей Республиканской партии.