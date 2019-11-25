Пусан, Южная Корея, , 11:35 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл с государственным визитом в Южную Корею, сообщает Antara.

Глава государства прибыл в Южную Корею для участия в саммите Южная Корея — АСЕАН, посвященный 30-летию установления отношений между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Южной Кореей.

Известно, что в понедельник, 25 ноября, президент встретится с индонезийскими учеными и исследователями в Пусане, затем выступит на саммите глав государств Юго-Восточной Азии и Южной Кореи, а также проведет двустороннюю встречу с президентом Кореи Мун Чжэ-Ином, после которой, как ожидается, будет подписано три соглашения.

Напомним, президент Индонезии вместе с первой леди страны пробудет в Южной Корее до 26 ноября 2019 года.