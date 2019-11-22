Киев, 22 ноября 2019, 10:44 — REGNUM 23 ноября в Киеве начнёт работу уличный ресторан, который будет угощать всех желающих «блюдами», «популярными» во время голода в начале 30-х годов XX века, сообщили организаторы мероприятия на странице в социальной сети Facebook.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Максим Бужанский обвинил бывшего главу Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича в том, что он разворовал деньги, выделенные на банкет в честь годовщины так называемого «голодомора».
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Напомним, на основе голода, поразившего многие регионы СССР в 1931—1933 годах, украинская пропаганда создала миф о том, что Советская власть якобы пыталась «уничтожить украинцев». Украина добивается того, чтобы данный миф признали во всём мире как геноцид.
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