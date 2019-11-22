Киев, , 10:44 — REGNUM 23 ноября в Киеве начнёт работу уличный ресторан, который будет угощать всех желающих «блюдами», «популярными» во время голода в начале 30-х годов XX века, сообщили организаторы мероприятия на странице в социальной сети Facebook.

«Мы готовим пищу, которую вынуждены были есть украинцы из-за «преступлений» советской власти. Мы накормим желающих худшим в мире супом, который помог немногим выжить. А также дадим почувствовать на что похоже, когда возле тебя умирают люди», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Максим Бужанский обвинил бывшего главу Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича в том, что он разворовал деньги, выделенные на банкет в честь годовщины так называемого «голодомора».

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Напомним, на основе голода, поразившего многие регионы СССР в 1931—1933 годах, украинская пропаганда создала миф о том, что Советская власть якобы пыталась «уничтожить украинцев». Украина добивается того, чтобы данный миф признали во всём мире как геноцид.

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