Додома, , 08:28 — REGNUM Три области не приняли участие в выборах в местные и районные администрации Танзании, так как кандидаты, выдвинутые в этих областях, объявили о своей безоговорочной досрочной победе. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на заявление министра администрации президента Танзании по вопросам регионального и местного самоуправления Селемани Джафо.

В интервью журналистам в субботу, 23 ноября, Джафо заявил, что выборы, которые состоятся в воскресенье, 24 ноября, не пройдут в областях Танга, Катави и Рувума.

По его словам, теперь победившие без конкуренции кандидаты от правящей «Революционной партии Танзании» (ССМ) ожидают своего назначения.

Он добавил, что в выборах участвуют 19 политических партий. Однако 7 главных оппозиционных партий страны отказались от участия в выборах, сославшись на многочисленные нарушения законодательства и «притеснение демократии».

Джафо сообщил журналистам, что выступит с официальным заявлением в понедельник, 25 ноября, в котором сообщит о ходе проведения выборов.

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