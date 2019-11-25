Киев, , 08:17 — REGNUM Бывший «народный мэр» города Горловка в Донецкой Народной Республике Эдуард Матюха оказался шпионом. Как он сам заявил в эфире телеканала «ТСН», он является сотрудником Главного управления разведки минобороны Украины и на протяжении последних пяти лет «занимался провокациями» в ДНР, в частности, разжигал конфликты между группами ополченцев.

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Также, по словам Матюхи, имеет он и прямое отношение к скандально известному сайту «Миротворец». Как заявил бывший «народный градоначальник», этот ресурс создавался по его инициативе. Кроме того, он якобы передал «очень много информации» Киеву.

Как заявил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердический, Матюха пробыл «народным мэром» три дня, а допуска к государственным тайнам он не имел. Весь вред, который Матюха якобы нанёс ДНР, заключался в воровстве и продаже поставлявшейся в качестве гуманитарной помощи муки, «пока ему не дали по лапам».

«Кого он там сталкивал или стравливал, шут гороховый. Какая страна — такие и разведчики», — написал Бердический в Facebook.

Напомним, Эдуард Матюха стал «народным мэром» Горловки в мае 2014 года. Этот пост он занимал не более месяца, после чего работал в должности первого секретаря горловского комитета Компартии ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, полковник службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков заявил, что в Донбассе активно работают специалисты главного управления разведки Украины, разведки ВСУ, Службы внешней разведки и разведки США. Кроме того, по его словам, стратегические партнёры Украины — американцы — «периодически пускают свои стратегические дроны из Кипра, которые летают над Донецком. Они там всё фиксируют».

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