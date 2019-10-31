Киев, , 19:06 — REGNUM Командование операции объединенных сил (ООС) Украины подготовило к разведению войск стратегические, оперативные и тактические планы реагирования. Об этом 31 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил полковник службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков.

«Поэтому гражданам Украины не надо волноваться. ВСУ умеют реагировать, они имеют силы и средства, которые нанесут упреждающий удар, а также удар, который уничтожит тех, кто решит зайти на нашу территорию», — сказал Стариков.

При этом он напомнил, что в Донбассе активно работают специалисты главного управления разведки Украины, разведки ВСУ, Служба внешней разведки и разведка США.

«Все, кто критикуют разведение, всегда забывают, что у нас ещё есть разведсообщество… Чтобы начать наступление, готовится логистика, подвозятся боеприпасы, дизель, идёт сосредоточение оперативных сил и средств… Но еще есть помощь наших стратегических партнеров. Американцы периодически пускают свои стратегические дроны из Кипра, которые летают над Донецком. Они там всё фиксируют. Также они нацелили свою космическую группировку», — рассказал Стариков.

Как сообщало ИА REGNUM, с сентября в Донбассе началось разведение воюющих сторон, в частности отвод войск и техники завершен в районе Станицы Луганской. С 29 октября идет разведение войск в Золотом. С 4 ноября запланировано разведение в районе Петровского.