Киев, 31 октября 2019, 19:06 — REGNUM Командование операции объединенных сил (ООС) Украины подготовило к разведению войск стратегические, оперативные и тактические планы реагирования. Об этом 31 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил полковник службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков.
При этом он напомнил, что в Донбассе активно работают специалисты главного управления разведки Украины, разведки ВСУ, Служба внешней разведки и разведка США.
Как сообщало ИА REGNUM, с сентября в Донбассе началось разведение воюющих сторон, в частности отвод войск и техники завершен в районе Станицы Луганской. С 29 октября идет разведение войск в Золотом. С 4 ноября запланировано разведение в районе Петровского.