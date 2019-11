Мадрид, , 01:41 — REGNUM Шестеро активисток группы Femen ворвались в ряды марширующих по Мадриду почитателей испанского диктатора Франциско Франко, скандируя «За фашизм — ни чести, ни славы», сообщает 24 ноября агентство Reuters.

Активистки, на обнаженных торсах которых дублировался скандируемый женщинами лозунг «for fascism no honor and no glory», вторглись в марш фашистов в районе мадридской площади Ориенте, однако присутствовавшая на месте происшествия полиция быстро задержала участниц антифашисткой акции.

Сотни сторонников Франко в очередной раз прошли маршем по центру испанской столицы в честь 44 годовщины смерти диктатора. Многие демонстранты шли с поднятой в фашистском приветствии рукой.