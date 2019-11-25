Висла, , 07:02 — REGNUM 24 ноября президент Польши Анджей Дуда выступил с речью после Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, который прошел в городе Висла. Об этом сообщает польское новостное агентство Interia.

Президенту задали вопрос, предлагал ли он Адаму Малышу должность министра спорта. Он ответил, что этот вопрос находится в компетенции премьер-министра страны Матеуша Моравецкого.

«О том, кто должен стать министром спорта, решает премьер-министр. Прежде всего, он имеет право преимущественного голоса, так как это будет его сотрудник. Я бы хотел, чтобы министром стал человек, который действительно разбирается в спорте и способен работать на пользу польского спорта. Может быть, было бы хорошо, если бы министром стала женщина, которая привнесет в ведомство женский взгляд на спорт и будет хорошо разбираться в нем», — заявил Анджей Дуда.