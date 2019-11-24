Мехико, , 19:19 — REGNUM Президент Мексики Андрес Лопес Обрадор заявил, что с «золотой бюрократией» в Национальном избирательном институте покончено. Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

Глава государства заверил, что средства, используемые на привилегии чиновников, — это исключительно «народные деньги».

«При бедном народе не может быть богатого правительства», — объявил политик.

Также Лопес Обрадор в очередной раз подтвердил неизменность магистрального направления своей внутренней политики: «избавиться от политиканства, от этих амбициозных, коррумпированных, зацикленных на себе политиков».

Таким политикам, указал президент, «место на свалке истории».