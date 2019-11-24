Приштина, , 19:19 — REGNUM 23 ноября исполняющий обязанности премьер-министра Косово Рамуш Харадинай заявил, что если Альбин Курти и Вьоса Османи (кандидаты на пост премьер-министра от ведущих переговоры о формировании коалиции оппозиционных партий «Движение за самоопределение» и «Демократическая лига Косово», набравших в сумме более 50% голосов), примут решение о снятии пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, они совершат непростительную ошибку.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Харадинай заявил, что будущий премьер-министр Косово Альбин Курти, представитель партии, занявшей первое место на выборах 6 октября, уже не раз позволил себе нечестные ходы. Во-первых, он изменил свою позицию по пошлине 100% в отношении товаров и Сербии и БиГ — из сторонника введения данной меры он в угоду США стал выступать за введение режима взаимности в торговле с Сербией. Во-вторых, он инициировал внесение изменений в устав своей партии, чтобы сохранить за собой лидерство в партии и после получения поста премьера.

Косовский политик подчеркнул, что в случае отмены пошлины 100%, введение режима взаимности в торговле с Сербией не принесет никакой пользы, поскольку только пошлина является достаточно эффективным средством давления на сербское правительство.

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