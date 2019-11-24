Киев, , 13:42 — REGNUM Целью выполнения закона о так называемой декоммунизации является не изменение табличек (с названиями улиц на зданиях — ИА REGNUM), а изменение способа мышления. Об это заявил министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский в интервью изданию «Новое время», опубликованном 24 ноября.

Министр отметил, что ранее принятый закон о декоммунизации будет выполняться.

«Но я считаю, что жизнь сложнее, чем декоммунизация. И наша задача не поменять таблички, а поменять способ мышления», — отметил министр культуры.

Владимир Бородянский пояснил свое высказывание.

«Мы будем развивать в людях навыки критического мышления, чтобы все понимали контекст, в котором исторические персоны что-то делали. Что были разные обстоятельства, которые сложно описать в строгих бело-черных тонах. Мы расширим рамку, которая была в принципе, я считаю, искусственно создана. Это рамка первой половины 20 века и некоего там пантеона людей из этой рамки… Мы должны использовать нашу силу. Скажем в общем: страна — разная, разнообразная. Давайте это использовать, давайте это признаем и начнем об этом говорить, объяснять, понимать, как-то вырабатывать к этому отношение», — отметил министр.

Отметим, в сентябре нынешнего года в интервью ВВС Владимир Бородянский заявлял, что в фигуре лидера ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры есть «неоднозначность». Он пояснил, что личность Бандеры по разному оценивают на западе и на востоке Украины.

ИА REGNUM напоминает, в сентябре текущего года с поста главы украинского института национальной памяти был уволен Владимир Вятрович. Вятровичу принадлежит заслуга внедрения так называемого закона о декоммунизации. В рамках этого закона, на Украине были изменены названия многих улиц, а также городов, которые носили имена советских деятелей. Также в рамках декоммунизации было демонтировано множество памятников героям советской эпохи.

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