Киев, , 13:43 — REGNUM Многолетний руководитель главного государственного идеологического органа Украины института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович уволен со своего поста. Об этом заявил сам Вятрович 18 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

Решение о его отставке приняло правительство Украины. Вятрович отметил, что его пятилетняя работа была «ежедневным продолжением Майдана».

«Меня заверил премьер-министр Украины, что, несмотря на смену руководителя, институт сохранит статус органа власти и инструмента политики национальной памяти, будут продолжены формат и направления работы», — рассказал он.

Напомним, Вятрович стал главным идеологом так называемой «декоммунизации», в ходе которой, на Украине были уничтожены памятники и топонимы советской эпохи, а советская символика была запрещена.

Отметим, ранее в государственном бюджете Украины на 2020 год на содержание УИНП было заложено 130 млн гривен, что более чем в два раза превышает расходы на данную организацию в 2018 году.

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