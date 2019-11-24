Вашингтон, , 11:08 — REGNUM С обращением в связи с 86-й годовщиной так называемого голодомора-геноцида (голод в СССР в 1932—1933 гг. — ИА REGNUM) выступила пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортэгус. Соответствующее обращение было опубликовано 23 ноября на странице посольства США в Киеве в социальной сети Twitter.

В своем обращении Ортэгус отметила, что голод, во время которого погибли миллионы украинцев 86 лет назад был создан «варварской политикой сталинского режима… путем умышленного захвата украинской земли и урожая и насильственной коллективизации». Вместе с тем, представитель госдепартамента также отметила, что СССР не удалось «сломать дух народа Украины».

«И теперь Украина снова подверглась нападению. Оккупация Крыма Россией и ее текущая агрессия на востоке Украины, которая привела к гибели около 13 тысяч человек. Москва еще пытается манипулировать и уничтожать стремление народа Украины. Но в своей коварной кампании Россия недооценивает стойкость украинцев и не учитывает их стремление к лучшему будущему. Эта компания обречена на провал», — отметила в частности представитель госдепартамента США в связи с 86-й годовщиной голода в СССР.

ИА REGNUM напоминает, на Украине на основании реального исторического события, которым был голод 1932−1933 гг. в СССР, создали миф о так называемом голодоморе-геноциде исключительно украинского народа «сталинским режимом». Отметим, что в период голода люди массово гибли и за пределами УССР.

Отметим также, что украинское правительство считает Крым «аннексированным» Российской Федерацией. Крым воссоединился с РФ в марте 2014 года после референдума, на котором жители полуострова подавляющим большинством голосов высказались за вхождение в состав России.

Аналогичным образом на Украине заявляют, что в Донбассе боевики ВСУ воюют не с населением ДНР и ЛНР, а с Российской Федерацией. США и Канада оказывают Украине военную помощь в «борьбе» с РФ. Подчеркнем, что в Канаду и США еще с конца XIX столетия массово иммигрировало население с той территории, на которой ныне находится государство Украина. В США и Канаде существует многочисленная украинская диаспора.

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