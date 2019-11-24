Киев, , 08:25 — REGNUM Миссия МВФ сделала официальное заявление о завершении работы на Украине. Об этом 23 ноября заявил руководитель миссии Рон ван Роден.

«Команда специалистов МВФ провела конструктивные и плодотворные обсуждения с представителями власти Украины, — цитирует Рон ван Родена издание «Новое время бизнес».

«Миссия достигла заметного дальнейшего продвижения в дискуссиях о мерах и реформах, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ. Среди таких шагов — меры в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, так же как и реформы, направленные на улучшение бизнес-среды, усиление верховенства права и наращивание экономического роста. Дискуссии продлятся на следующей неделе», — сказано в заявлении.

ИА REGNUM напоминает, ранее украинские СМИ со ссылкой на свои источники в МВФ сообщали, что основными причинами завершения работы миссии на Украине без результатов стала информация о возможном возврате «ПриватБанка» его бывшему владельцу Игорю Коломойскому, что таким образом усилит влияние олигарха. Это по мнению источника в МВФ приведет к «дефолту и откату реформ». Но также в МВФ недовольны тем, что проект закона об обороте рынка земли на Украине не предусматривает покупку земли иностранцами.

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В связи с замечаниями МВФ об отсутствии у иностранных граждан, согласно закону о рынке земли, доступа к рынку земель сельскохозяйственного назначения, депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский саркастически отметил на своем telegram-канале «а вы хотели, как обычно, купить Манхеттен за нитку стекляруса?».

«А если серьёзно, то показательный отъезд миссии МВФ перед вторым чтением закона о земле — направлен на то, чтобы заставить Украину допустить к покупке земли иностранные компании. Это, собственно, все, что им нужно от Украины. У которой больше и взять-то нечего», — заключил депутат.

ИА REGNUM напоминает, ранее появилась неофициальная информация о безрезультатном завершении работы миссии МВФ. Отметим, что работа проводилась миссией с 14 по 22 ноября. Это уже второй визит миссии МВФ, который закончился для Украины без результатов.