Киев, 24 ноября 2019, 08:25 — REGNUM Миссия МВФ сделала официальное заявление о завершении работы на Украине. Об этом 23 ноября заявил руководитель миссии Рон ван Роден.
ИА REGNUM напоминает, ранее украинские СМИ со ссылкой на свои источники в МВФ сообщали, что основными причинами завершения работы миссии на Украине без результатов стала информация о возможном возврате «ПриватБанка» его бывшему владельцу Игорю Коломойскому, что таким образом усилит влияние олигарха. Это по мнению источника в МВФ приведет к «дефолту и откату реформ». Но также в МВФ недовольны тем, что проект закона об обороте рынка земли на Украине не предусматривает покупку земли иностранцами.
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В связи с замечаниями МВФ об отсутствии у иностранных граждан, согласно закону о рынке земли, доступа к рынку земель сельскохозяйственного назначения, депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский саркастически отметил на своем telegram-канале «а вы хотели, как обычно, купить Манхеттен за нитку стекляруса?».
ИА REGNUM напоминает, ранее появилась неофициальная информация о безрезультатном завершении работы миссии МВФ. Отметим, что работа проводилась миссией с 14 по 22 ноября. Это уже второй визит миссии МВФ, который закончился для Украины без результатов.