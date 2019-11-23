Киев, , 16:08 — REGNUM Миссия МВФ покинула Киев 22 ноября «без результатов». Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание «Новое время бизнес».

Как сообщает издание, основными вопросами МВФ были олигарх Игорь Коломойский (бывший владелец «ПриватБанка» — ИА REGNUM) и независимость национального банка Украины. Источник украинского СМИ отметил неприемлемость любого компромисса с бывшими собственниками «ПриватБанка», так как компромисс «подтвердит влияние» олигарха.

«А если оно (влияние — ИА REGNUM) высоко, то высок риск дефолта и отката реформ. А если так, то зачем такой стране давать денег, если они с высокой вероятностью не вернут? Логично?» — цитирует «Новое время бизнес» источник.

Кроме того, как отметили в украинском СМИ, миссия международной финансовой организации недовольна также тем, что земельная реформа принята не в том формате, в котором было обещано. В частности, к рынку земли, не были допущены иностранные граждане. «Есть риск что за бесценок земли могут быть скуплены всем известными лицами. Это не совсем рынок» , — цитирует свой источник НВ.

Украинский экономический эксперт Сергей Фурса в связи с новостью об отъезде миссии МВФ из Киева отметил на своей странице в социальной сети Facebook, что «если уже второй раз подряд украинская власть не может убедить миссию МВФ в своей преданности реформам, то это означает, что может случится и третий. И это означает, что уверенность рынков может пошатнуться. Та самая уверенность, которая, в том числе, сделала гривну такой сильной в этом году».

Фурса также отметил роль олигарха Игоря Коломойского в этом. «Миссия МВФ покинула Украину в прошлый раз с простым месседжем. Украинская власть должна доказать, что не будут перейдены ключевые красные линии. Это договоренности с Коломойским и независимость центрального банка. Украинская власть не доказала. Скажем прямо, украинский президент не доказал, как человек обладающий всей полнотой власти», — написал эксперт.

«Заберите кирпичик МВФ и вся конструкция рухнет. А уже с марта Украине предстоит погашать большие внешние долги. При наличии программы МВФ не составит труда выйти на рынки, привлечь необходимые ресурсы и рефинансировать долг. Без программы МВФ придется сносить золотые зубы на Майдан. Правда, как показывает практика, украинцы склонны скорее нести туда шины. Зеленский должен принять решение. Что ему важнее. Мир с Коломойским или экономическое будущее Украины», — подчеркнул экономист.

ИА REGNUM напоминает, миссия МВФ начала свою работу в Киеве 14 ноября.

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