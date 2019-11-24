Галифакс, Канада, , 03:18 — REGNUM В Организации североатлантического альянса пока не собираются принимать Украину, поскольку это может привести к прямому конфликту с Россией. Об этом, выступая на международном форуме по безопасности в канадском городе Галифакс, заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает агентство РИА Новости.

Отвечая на вопрос о возможной активизации НАТО для защиты Украины от «российской агрессии», О'Брайен заявил, что данный вопрос на текущий момент не актуален.

«Не думаю, что для НАТО в целом было бы привлекательно принять Украину и вступить в прямой конфликт с Россией», — заявил советник Трампа, подчеркнув, что цель работы альянса состоит в недопущении подобного конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил о том, что следовало бы предпринять Москве для установления более дружественных отношений с Вашингтоном.

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