Нагоя, Япония, , 02:16 — REGNUM Приверженность Минским договоренностям может обеспечить улучшение отношений между Россией и США. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан, сообщается на официальном сайте ведомства.

По его словам, потепление в двусторонних отношениях зависит также от «прекращения усилий по подрыву наших демократических процессов».

Напомним, накануне прошла кулуарная встреча Джона Салливана с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Нагойе, Япония. Встреча прошла на полях саммита министров иностранных дел стран G20.

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