Ла-Пас, , 08:40 — REGNUM Дети свергнутого президента Боливии Эво Моралеса — дочь Эвалис и сын Альваро — вылетят в Буэнос-Айрес из Боливии, где после государственного переворота они скрывались в посольстве Мексики. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Данную информацию подтвердило самопровозглашённое правительство Жанин Аньес, опубликовав авиабилеты Эвалис и Альваро, в которых в качестве пункта назначения указан международный аэропорт Эсейса.

После переворота, в результате которого Моралес лишился власти, его сын и дочь укрылись от преследований в мексиканском посольстве. Они требовали гарантий безопасности для того, чтобы покинуть страну.

Ранее избранный президент Аргентины Альберто Фернандес предложил Моралесу политическое убежище.