Москва, 23 ноября 2019, 19:00 — REGNUM Президиум Генерального совета «Единой России» утвердил изменения в составе заместителей секретаря Генерального совета «Единой России». Такое решение было принято по результатам голосования членов Президиума. Изменения в кадровую структуру предложил внести секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
Также было решено избрать в состав Президиума Генсовета Сергея Перминова, работавшего вице-губернатором Ленинградской области. Турчак предложил избрать его заместителем секретаря Генсовета, отметив, что «Сергей Перминов занимался выборами, муниципалитетами, руководил аппарата губернатора и знает работу на земле».
Как подчеркнул в своем выступлении Сергей Перминов, перед «Единой Россией» стоит «нетривиальная задача» — «перепрошить» партию и подготовиться к электоральному циклу 2020−2021.
«Победа текущего года не является панацеей от проблем, которые ждут в будущем. Нас ждет серьезная конкурентная борьба. Особенно в городах-миллионниках, — сказал он, — Мы не должны расслабляться, мы должны спланировать свою деятельность, запустить свои проекты буквально в ближайшие полгода».
Сергей Перминов добавил, что планирует посетить все выборные субъекты РФ, напомнив, что партии предстоит участие в 75 избирательных кампаниях.
Кроме того, на должность заместителя секретаря Генсовета партии был утвержден депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Александр Хинштейн в свою очередь подчеркнул, что с учетом сказанного на XIX Съезде, работы партийцам предстоит много.
По итогам тайного голосования членов Президиума Генсовета заместителями секретаря Генсовета «Единой России» были избраны: Ольга Баталина, Сергей Перминов и Александр Хинштейн. Таким образом у секретаря Генсовета партии Андрея Турчака стало шесть заместителей: Ольга Баталина, Александр Грибов, Андрей Климов, Сергей Перминов, Евгений Ревенко, Александр Хинштейн.