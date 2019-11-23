Москва, , 19:00 — REGNUM Президиум Генерального совета «Единой России» утвердил изменения в составе заместителей секретаря Генерального совета «Единой России». Такое решение было принято по результатам голосования членов Президиума. Изменения в кадровую структуру предложил внести секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

«Предлагается освободить от должности первого заместителя секретаря Генсовета партии Ольгу Юрьевну Баталину, а также прекратить полномочия заместителя секретаря Генсовета Виктора Валентиновича Селиверстова. Одновременно Ольгу Юрьевну Баталину предлагается включить в бюллетень для голосования по избранию заместителей, то есть, предлагается сделать ее простым заместителем секретаря Генсовета, без приставки «первый», и она возглавит рабочую группу Генсовета по доступности и качеству коммуникаций с гражданами. Виктор Валентинович Селиверстов переходит на высокую и ответственную должность в нашу фракцию в Государственной Думе», — сказал он, добавив, что Виктор Селиверстов остается в составе Генсовета.

Также было решено избрать в состав Президиума Генсовета Сергея Перминова, работавшего вице-губернатором Ленинградской области. Турчак предложил избрать его заместителем секретаря Генсовета, отметив, что «Сергей Перминов занимался выборами, муниципалитетами, руководил аппарата губернатора и знает работу на земле».

Как подчеркнул в своем выступлении Сергей Перминов, перед «Единой Россией» стоит «нетривиальная задача» — «перепрошить» партию и подготовиться к электоральному циклу 2020−2021.

«Победа текущего года не является панацеей от проблем, которые ждут в будущем. Нас ждет серьезная конкурентная борьба. Особенно в городах-миллионниках, — сказал он, — Мы не должны расслабляться, мы должны спланировать свою деятельность, запустить свои проекты буквально в ближайшие полгода».

Сергей Перминов добавил, что планирует посетить все выборные субъекты РФ, напомнив, что партии предстоит участие в 75 избирательных кампаниях.

Кроме того, на должность заместителя секретаря Генсовета партии был утвержден депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Вы все его хорошо знаете, — сказал Андрей Турчак, обращаясь к членам Президиума Генерального совета «Единой России», — Он будет вести очень большой блок коммуникаций с гражданским обществом и рабочие группы, которые создаются в Генсовете, по своей сфере деятельности, будут у него».

Александр Хинштейн в свою очередь подчеркнул, что с учетом сказанного на XIX Съезде, работы партийцам предстоит много.

«Исходя из тех тезисов, которые прозвучали сегодня и в выступлении Президента, и премьер-министра, в том числе, что нужно терзать и дергать чиновников, в том числе о том, что нужно избавляться от конъюнктурщиков, которые предадут Партию, и при случае предадут и Россию. Мне кажется, что это важные, хотя и непростые направления», — отметил он, добавив, что заранее приносит извинения «тем из коллег, с кем нам будет не очень просто в перспективе работать».

По итогам тайного голосования членов Президиума Генсовета заместителями секретаря Генсовета «Единой России» были избраны: Ольга Баталина, Сергей Перминов и Александр Хинштейн. Таким образом у секретаря Генсовета партии Андрея Турчака стало шесть заместителей: Ольга Баталина, Александр Грибов, Андрей Климов, Сергей Перминов, Евгений Ревенко, Александр Хинштейн.