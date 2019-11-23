Токио, , 18:47 — REGNUM Турция и Япония планируют заключить соглашение об экономическом партнерстве к концу 2019 года, об этом 23 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

Заявление было сделано во время встречи министров иностранных дел стран «Большой Двадцатки», прошедшей в Нагое.

Глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что провел плодотворные переговоры со своим коллегой Мотэги Тосимицу, особый акцент в которых был сделан на указанное торговое соглашение.

Напомним, Турция активно развивает дружественные контакты с Японией, простирающиеся на различные сферы, в том числе и в области экономики. Министр иностранных дел Турции удостоился ордена Восходящего солнца от властей Японии.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Турции получил орден Восходящего солнца от властей Японии