Киев, , 15:47 — REGNUM У партии «Слуга народа» будет два крыла — одно правое, другое — левое. Об этом 22 ноября заявил глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко в эфире радио «Новое время».

Политик отметил, что речь не идет о сильном изменении парламентской «адженды» (другими словами повестки дня — ИА REGNUM). Так как эта адженда, как утверждает депутат, связана с экономическими реформами «в классическом либеральном смысле». К этому Корниенко добавил: «мы открываем рынки, классические рыночные инструменты».

Корниенко отметил, что социалистическая направленность партии состоит в заботе государства о незащищенных слоях населения. Политик отметил, что на Украине таковых немало, отметив, что речь идет о пенсионерах и незащищенных категориях. «И точно эту помощь надо правильно распределять, работать над тем, чтобы она распределялась более справедливо», — подчеркнул Корниенко. В связи с этим, глава партии СН отметил, что в партии будет «два крыла — одно правое, одно левое».

Интересно, что украинский эксперт Дмитрий Спивак на своей странице в социальной сети Facebook охарактеризовал высказывание Корниенко как «поток бессознательного».

«Во где речевой и умственный паноптикум, — отметил Спивак, добавив, — Это все равно, что запор с поносом одновременно. Или, если более понятной для слуг терминологией — это димедрол одновременно с виагрой (явно намекая на последние скандалы интимного характера с участием Богдана Яременко, Александрой Клитиной — ИА REGNUM) и запить все это мочегонным… В общем, политическая шизофрения на почве половой незрелости и маниакального стремления к «возбуждению масс» догоняет самых стойких», — отметил Спивак.

ИА REGNUM напоминает, глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко был избран на данную должность 10 ноября. Об изменении идеологии партии он стал заявлять сразу же после своего избрания.

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