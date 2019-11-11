Киев, , 09:37 — REGNUM Партия «Слуга народа», составляющая большинство в Верховной раде Украины, намерена пересмотреть свою идеологию, заявил 10 ноября новоизбранный глава партии Александр Корниенко, сообщило издание Liga.net.

«Идеология у нас либертарианская, вы знаете. Будет ли она меняться? Будет. Либеральные идеи поддерживаются не всеми депутатами. Нужно искать какой-то компромисс между либеральными и социалистическими идеями», — рассказал он.

Депутат добавил, что новая идеология станет ещё более либеральной, но будет строиться «вокруг человека».

«Сначала в угоду западных хозяев и собственной глупости они собираются все активы Украины распродать, бизнес обложить, тарифы отпустить, цену на электроэнергию поднять, а по остатку можно и социализм устраивать…» — прокомментировал заявление Корниенко политик Максим Гольдарб.

«Объясняю популярно. Симбиоз либертарианства и социализма — это оксюморон. Это смартфон с диском для набора номера, эпилятор с функцией наращивания волос, это турботормоз», — рассказал депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев.

Как сообщало ИА REGNUM, Корниенко заменил на посту главы партии «Слуга народа» спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова.

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