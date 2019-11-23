Мумбаи, Индия, , 14:59 — REGNUM Правящая «Бхаратия джаната парти» (БДП) во главе с премьер-министром Нарендрой Моди изъявила намерение сформировать правительство в индийском штате Махараштра. Об этом 23 ноября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Лидер местного отделения «Бхаратия джаната парти» во главе с Девендрой Фаднависом встретился с губернатором Махараштры Бхагатом Сингхом Кошияри и заявил о намерении БДП сформировать правительство при поддержке отдельных представителей «Партии националистического конгресса» (ПНК).

Девендра Фаднавис принёс присягу и вступил в должность главного министра Махараштры, а «мятежный» лидер «Партии националистического конгресса» Аджит Павар занял пост заместителя главного министра штата.

Напомним, что 21 октября состоялись выборы в законодательное собрание штата Махараштра. Правящая коалиция БДП и ультраправой партии «Шив сена» раскололась из-за противоречий по поводу распределения министерских портфелей. «Шив сена» и оппозиционный блок «Индийского национального конгресса» и «Партии националистического конгресса» вели переговоры о формировании правительства совместными усилиями.