Киев, , 14:43 — REGNUM Помощь компаниям-участницам концерна в «коммуникации с органами власти» назвал основной своей задачей на должности в государственном концерне «Укроборонпром» экс-депутат Верховной рады Мустафа Найем. Об этом политик написал на своем канале в Telegam.

Найем отметил, что помогает новому руководству «Укроборонпрома» с августа текущего года, а с 11 ноября стал «членом команды"официально.Бывший депутат также заметил, что не будет заниматься «производством и продажей оружия».

«Моя основная задача — помогать компаниям-участникам Концерна в их коммуникации с органами власти, в том числе, с регуляторами, правоохранительными органами и основными госзаказчиками», — отметил Найем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 ноября бывший депутат Рады Мустафа Найем заявил о том, что работает заместителем директора государственного концерна «Укроборонпром». Отметим также, что Мустафа Найем является тем самым человеком, который созвал посредством социальной сети Facebook людей на киевский майдан 21 ноября 2013 года.

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