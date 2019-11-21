Киев, , 19:32 — REGNUM Бывший журналист и депутат Верховной рады прошлого созыва Мустафа Найем заявляет, что в настоящий момент работает заместителем директора военного концерна «Укроборонпром».

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве сегодня, 21 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Найем заявил, что его главная цель — сделать из «Укроборонпрома» сильный и некоррупционный бизнес.

«Когда вы смотрите на государственную машину, там точно есть плохие (чмновники) и точно есть хорошие. Есть два выхода. Сказать: все хорошие, выходите оттуда, ничего там не произойдет. И есть второй путь — поддержать тех, кто что-то делает, выталкивать других из системы», — сказал бывший депутат.

Украинские СМИ отмечают, что на официальной сайте «Укроборонпром» указаны семь заместителей генерального директора, но Мустафы Найема среди них нет.

ИА REGNUM отмечает, что генеральным директором «Укроборонпрома» сейчас являетсяАйварас Абромавичус. Найем известен на Украине тем, что является одним из зачинщиков госпереворота-2014 — его призывы в социальных сетях в ноябре 2013 года положили начало массовым акциям протеста в центре Киева.