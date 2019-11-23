Москва, , 14:35 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правящую партию «Единая Россия» добиться партийного контроля за деятельностью чиновников и внимательно следить за тем, как они принимают и выполняют решения во всех сферах. Об этом Путин заявил сегодня, 23 ноября, на XIX съезде «Единой России»

Выступление Владимира Путина на XIX Съезде партии «Единая Россия»

По словам президента, члены «Единой России» должны «терзать и трясти» чиновников на местах и добиваться от них принятия решений во всех сферах, где это необходимо.

При этом глава государства считает, что сама правящая партия не должна ассоциироваться с чиновничеством.