Москва, 23 ноября 2019, 14:35 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правящую партию «Единая Россия» добиться партийного контроля за деятельностью чиновников и внимательно следить за тем, как они принимают и выполняют решения во всех сферах. Об этом Путин заявил сегодня, 23 ноября, на XIX съезде «Единой России»
По словам президента, члены «Единой России» должны «терзать и трясти» чиновников на местах и добиваться от них принятия решений во всех сферах, где это необходимо.
При этом глава государства считает, что сама правящая партия не должна ассоциироваться с чиновничеством.