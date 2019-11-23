Кишинёв, , 14:09 — REGNUM У захватившего власть в Молдавии в 2016 году олигарха Владимира Плахотнюка помимо румынского и российского паспортов есть два молдавских удостоверения личности на два разных имени. Об этом сообщил председатель комиссии парламента Молдавии по национальной безопасности Кирилл Моцпан, передает ИА REGNUM.

«То есть паспорт с фотографией Плахотнюка, но с другим именем, другой идентичностью, другой датой рождения и с другой пропиской в Кишиневе», — сказал Моцпан.

Он сообщил, что обратился с этими материалами в прокуратуру и в Агентство госуслуг. Согласно полученной им информации, Плахотнюк обратился за другим паспортом в целях защиты, поскольку считал, что его жизнь была в опасности. Плахотнюк был уверен, что его хотели ликвидировать иностранные структуры. «Мне говорили, что это наемники из группы Вагнер», — добавил Моцпан.

Напомним, Плахотнюк захватил власть в Молдавии в 2016 году и удерживал ее до июня 2019 года. В июне его отстранили от власти, он бежал из страны и предположительно находится в США.

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