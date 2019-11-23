Тегеран, 23 ноября 2019, 14:10 — REGNUM Власти Ирана восстановили доступ гражданам к интернету в 10 провинциях страны, об этом 23 ноября сообщает IRNA.
Интернет не работал в стране в течение пяти дней, пока государство сотрясали акции протеста, вызванные недовольством граждан ростом цен на бензин.
Официальные чиновники мотивировали свое решение тем, что спокойствие в стране восстановилось. Отмечается, что в ходе демонстраций погибли свыше 100 человек. Правоохранительные органы жестко подавляли беспорядки.
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