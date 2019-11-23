Улан-Батор, , 14:47 — REGNUM Глава Конституционного суда Монголии Доржийн Одбаяр был освобождён от занимаемой должности на заседании членов Конституционного суда страны, которое состоялось 22 ноября. Об этом 23 ноября сообщает агентство «Синьхуа».

Одбаяр был вынужден подать заявление об уходе с должности под давлением общественности после резонансной истории с домогательствами к стюардессе. Скандал произошёл после рейса КЕ868 из Улан-Батора в Сеул 31 октября, когда одна из стюардесс обвинила чиновника в сексуальных домогательствах. По словам стюардессы, Одбаяр притрагивался к ней во время полёта ниже пояса.

После полёта Одбаяр был задержан правоохранителями. Чиновник признал вину и ему был присуждён штраф в размере 6000 долларов. Многие посчитали, что на этом инцидент будет исчерпан, но история вызвала сильный резонанс в монгольском обществе. Под давлением общественности Одбаяр подал заявление об уходе с занимаемой должности.

22 ноября на заседании Конституционного суда Монголии заявление председателя Конституционного суда Монголии Одбаяра было обсуждено. Члены Конституционного суда единогласно постановили удовлетворить заявление об увольнении.

Ранее ИА REGNUM сообщало об увольнении чиновницы в городе Петрозаводске после оскорбительного поста о согражданах в социальных сетях.

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