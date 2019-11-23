Нагоя, Япония, , 08:14 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации в японском городе Нагоя встретился с кандидатом на пост посла США в России Джоном Салливаном. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

Встреча прошла в рамках совещания глав внешнеполитических ведомств стран «Большой двадцатки».

Журналистам Лавров рассказал, что обсудил с Салливанов возможные решения проблем в российско-американских отношениях.

«Разумеется, мы знаем, что Джон Салливан проходит процедуру утверждения на пост посла США в РФ. Говорили о том, как нам решать многочисленные проблемы, накопившиеся в наших отношениях», — рассказал Лавров.

Также лавров и Салливан обсудили роль «Большой двадцатки» в международных делах. Было подтверждено, что структура эта играет крайне важную роль и отвечает интересам всех, создавая очень хорошую площадку для достижения многосторонних договоренностей.