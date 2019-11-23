Ла-Пас, , 07:21 — REGNUM Переговоры представителей власти с противниками временного правительства состоятся в 16:00 в субботу 23 ноября. Об этом заявил министр государственных контрактов, служб и жилищного строительства Боливии Йерко Нуньес, сообщает Agencia Boliviana de Informacion.

По словам министра, оппозиция гарантировала участие всех социальных слоев во встрече. Нуньес отметил, что временное правительство дало ответные гарантии своим оппонентам. Власти пообещали лидерам оппозиции, что они смогут безопасно добраться до резиденции президента Боливии, в которой должна пройти встреча.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября министр внутренних дел Боливии Артуро Мурильо заявил, что обратился в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело против бывшего президента Боливии Эво Моралеса.