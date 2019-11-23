Москва, , 03:16 — REGNUM Соединенные Штаты хотят в первую очередь заработать на поставках сжиженного природного газа на Украину, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«США и Польша хотят, видите ли, помочь Украине в достижении «энергетической независимости». Заработать они хотят — точно, а Украину сделать зависимой от себя. Только мало что из этого выйдет: далеко и накладно», — заявил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября в польский город Свиноуйсьце прибыл танкер с американским сжиженным природным газом для Украины. Посольство США в Киеве уже заявило. что Вашингтон якобы хочет помочь Украине обрести «энергетическую независимость».

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