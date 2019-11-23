Дамаск, , 03:25 — REGNUM Согласие по поводу будущей конституции между членами конституционного комитета Сирии пока нельзя зафиксировать. Об этом 22 ноября заявил спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен на заседании Совбеза организации.

По словам спецпредставителя, о какой-либо договоренности по этому вопросу говорить еще рано. Однако Педерсен приветствовал проведение первого заседания конституционного комитета и отметил участие в нем всех политических сил, представленных в Сирии.

Напомним, заключение соглашения между правительством Сирии и сирийским комитетом по переговорам о создании конституционного комитета было объявлено генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем 23 сентября.

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