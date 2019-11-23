Богота, , 01:06 — REGNUM Власти колумбийского города Соача, который является пригородом столицы страны, ввели комендантский час для несовершеннолетних из-за продолжающихся протестных акций в Колумбии. Об этом заявил мэр города Элеасар Гонсалес на своей странице в Twitter.

«В Соаче комендантский час для несовершеннолетних будет действовать с 9:00 вечера пятницы до 5:00 субботы, 23 ноября», — сообщил он.

Также в городе ввели сухой закон до шести часов утра 23 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в Колумбии прошли масштабные протестные акции. Сначала власти страны заявляли о мирном характере манифестаций, однако уже 22 ноября глава минобороны страны подтвердил гибель трех человек в ходе уличных беспорядков.

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