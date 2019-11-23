Рига, , 00:11 — REGNUM Президент Латвии Эгил Левитс выступил с инициативой начать цикл публичных бесед о солидарности общества, пишет портал LSM.

Предусмотрены разговоры о социальном неравенстве, единении с природой, солидарности поколенийи о способности прислушиваться к обществу. 22 ноября в резиденции Эгила Левитса в Рижском замке состоялся первый разговор под названием «Латышская нация и единое Латвийское государство»

В разговоре примут участие журналисты, педагоги, музыканты, военные, медики, школьники, студенты, чиновники, общественные активисты. Эгил Левитс считает, что эти беседы помогут понять, как превратить Латвию в сильное и современное европейское государство.

ИА REGNUM хочет напомнить, что именно нынешний президент Латвии Эгил Левитс был инициатором и автором принятой в 2014 году знаменитой преамбулы к Конституции Латвии, которая зафиксировала, что цель государства есть сохранение единой не латвийской, но латышской нации:

«Провозглашенное 18 ноября 1918 года Латвийское государство создано путем объединения латышских исторических земель на основании неизменной воли латышской нации и ее неотъемлемого права на самоопределение, чтобы на века гарантировать существование и развитие латышской нации, ее языка и культуры…» — цитата из Преамбулы к Конституции ЛР.