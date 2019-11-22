Вашингтон, , 23:40 — REGNUM Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что доступ к его персональному аккаунту в сети микроблогов Twitter был заблокирован с момента его отставки по указанию Белого дома. Об этом Болтон написал в своем новом аккаунте в сети микроблогов Twitter.

После отставки Болтон действительно перестал писать в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter. некоторые стали утверждать, что он ударился в бега.

Но экс-советник проявился в сети и отверг все инсинуации относительно бегства. Болтон утверждает, что

«С момента отставки в качестве советника по нацбезопасноти Белый дом отказывался возвращать мне доступ к моему личному Twitter-аккаунту. Может, боялись, что я скажу что-то? Для тех, кто спекулировал на тему, что я ударился в бега, вынужден их разочаровать», — написал Болтон.

Напомним, что Трамп отправил Болтона в отставку 10 сентября. Трамп объяснил, что его позиции не сходится со взглядами Болтона и поэтому он отправляет его в отставку. Этому предшествовали провалы планов Болтона во внешней политике США.