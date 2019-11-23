Загреб, , 13:26 — REGNUM Председатель Независимого профсоюза учителей средних школ Хорватии Бранимир Михалинец после заседания в правительстве отметил, что, наконец, состоялась долгожданная встреча с представителями правительства, и отметил, что всё близится к решению проблемы, чего бастующие учителя ожидают уже на следующей неделе. Но забастовка в связи с невыплатой зарплат учителям в Хорватии продолжается, пишет хорватское новостное агентство Večernji list 22 ноября.

«Демонстрации будут продолжаться, и мы ожидаем, что на следующей неделе мы добьёмся решения нашей проблемы», — заявил журналистам Бранимир Михалинец.

Он не захотел уточнять, что означает это решение, и, когда его спросили, значит ли это, что претензии иссякли, он заявил, что ещё одна забастовка пройдёт в понедельник на площади Бана Елачича.

Главный секретарь профсоюза хорватских учителей Ана Душкан заявила, что забастовки продолжаются, и бастующие очень рады, что с ними наконец-то вышли на диалог, благодаря чему удалось выслушать аргументы обеих сторон