Екатеринбург, , 23:04 — REGNUM Глава Екатеринбурга Александр Высокинский не согласился с депутатами гордумы по вопросу о контроле над муниципальными программами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе думы.

На встрече бюджетной комиссии парламентарии предложили, чтобы с ними согласовывали на комиссиях изменения муниципальных программ, если корректировки составляют больше 30% от общего объема программы. Если же изменение затребует меньший объём, то тогда достаточно просто проинформировать избранников.

Мэр предложил повысить границу до уровня 50%.

Переговоры будут продолжены на следующей встрече бюджетной комиссии гордумы.

Как сообщало ИА REGNUM, в думе задумались о создании новой рабочей группы. Она могла бы заняться контролем над расходами на муниципальные программы.

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