Вашингтон, , 22:59 — REGNUM Американские конгрессмены потребовали у Роберта О'Брайена, помощника американского президента по национальной безопасности, разъяснить позицию Белого дома относительно Договора по открытому небу, сообщает 22 ноября сайт комитета Конгресса по иностранным делам.

Соответствующее письмо О'Брайену направили глава упомянутого комитета Элиот Энгел и его коллега из комитета по делам вооруженных сил Адам Смит — оба члены Демократической партии США.

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о гипотетических планах Соединённых Штатов выйти из Договора по открытому небу, демократы отметили, что обеспокоены, поскольку договор очень важен «для евроатлантической безопасности».

Авторы документа аргументировали важность договора тем, что Штаты и их союзники благодаря этому соглашению могут «следить за военными манёврами России».

Теперь они ждут от Белого дома разъяснений о будущем договора.

Ситуацию, по их оценке, осложняет такой нюанс: появилась информация, будто администрация президента США Дональда Трампа велела Пентагону и Госдепу не обсуждать судьбу договора с Конгрессом. Этот «ущемляющий» момент конгрессмены тоже требуют пояснить.

Напомним, обеспокоенность конгрессменов судьбой Договора по открытому небу между 34 государствами, который Россия ратифицировала в мае 2001 г., возникла после публикации 27 октября 2019 г. в The Wall Street Journal.

На Уолл-стрит утверждают, что Трампом подписана бумага с инициативой выйти из Договора по открытому небу. В России заявили, что даже если Вашингтон выйдет из договора, Москва не будет отвечать тем же.

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