Подгорица, , 13:42 — REGNUM Правительство Черногории направило на рассмотрение в парламент законопроект об использовании и вывешивании в общественных местах национальной символики, в то время как Министерству внутренних дел Черногории было поручено представить на рассмотрение в ходе ближайшего заседания поправки к закону об общественном порядке и мире, пишет черногорское новостное агентство RCTG 22 ноября.

Поправки к этим законам были предложены заместителем председателя черногорского парламента и депутата коалиции «Албанцы уверенно» Генци Ниманбегу, который потребовал отменить законодательное положение, предусматривающее штраф и тюремное заключение за вывешивание флага, герба или иной символики другого государства в общественном месте.

Предложенные поправки к закону, были сделаны ещё на заседании 27 декабря прошлого года, когда правительство дало положительную оценку законопроекту «Об изменении правил общественного порядка», который был представлен депутатом Генци Ниманбегу.